/646277/أشرف-بن-شرقي-يقود-هجوم-الزمالك-أمام-سيراميكا-كليوباترا-في-الدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي للزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا:

تشكيل الزمالك :

في حراسة المرمى: أبو جبل

في خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور-أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى

وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران امسالخميس، وحرص على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

محمود الونش

خصع الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية خلال مران امس الخميس.

وينتظر الفارس الأبيض عدة إنجازات عقب مباراتهم أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، أبرزهم:

إذا نجح لاعبو الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة اليوم، سيصلوا بذلك إلى الانتصار السابع على التوالي في بطولة الدوري.

ويعد ذلك الإنجاز لم يحققه الفارس الأبيض منذ عام 2019، حيث كانت آخر سلسلة انتصارات طويلة للزمالك في الدوري، وكان يتولى القيادة الفنية للفريق وقتاها تعود السويسري كريستيان جروس.

سيقترب الفريق الأبيض، بشكل كبير من حسم بطولة الدوري هذا العام، حيث يتصدر البطولة حاليا بفارق 4 نقاط عن الأهلي ا