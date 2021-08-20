/646276/صلاح-محسن-يقود-هجوم-الأهلي-أمام-المصري-البورسعيدي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيلة فريقه أمام المصري، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، بعد لحظات في التاسعة مساء، والتي تبث على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي محمد الموالين.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن وبدر بانون وأليو ديانج ووالتر بواليا ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي إلى استعادة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على المصري، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والتمسك بحظوظه في المنافسة على لقب البطولة والمضي قدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل الأهلي مباراة المصري وفي رصيده 69 نقطة جمعها على مدار 31 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.