صور- سهيلة فتحى.. معجزة تقهر ظلام الإعاقة وتتفوق فى الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تمكنت من تحويل خيوط الظلام إلى طريق مُمهد لتحقيق نجاحها، منذ نعومة أظافرها وهى تسير على نور البصيرة وليس البصر، هكذا هى سُهيلة فتحى التى تفوقت فى الثانوية العامة بمجموع 96%.





سُهيلة، ولدت فى عزبة حسين تايمور، التابعة لقرية العلاقمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، ووضعت كلية الألسن نصب عينها فى الثانوية العامة واستبسلت فى تحصيل دروسها حتى حققت حلمها.

"دوت الخليج" التقى مع سُهيلة، والتى استهلت حديثها بتوجيه الشكر لشقيقها محمد وأسرتها، مؤكدة أنهم قدموا لها الدعم النفسى الذى مكنها من تحقيق حلمها، وقالت: "ربنا عوضنى عن فقدان بصرى وكنت أتوقع تفوقى فى الثانوية العامة".

وسردت "سُهيلة" قصة كفاح شقيقها محمد معها، قائلة: "كان حريص على توصيلى إلى المدرسة لأداء الامتحانات، ودائما ما يقف بجوارى".

"محمد ده النور اللى بشوف بيه الحياة".. تستكمل "سُهيلة" حديثها، وقالت إن شقيقها كثيرًا ما يدعمها نفسيًا بأن نور البصيرة أفضل بكثير من نور البصر وكان يضرب لها مثل بالأديب العالمى طه حسين.

وعن أصدقائها فى الدراسة ذكرت "آية"، وهى نجلة عمها طالبة فى الصف الثانى الإعدادى فكانت تساعدها على مراجعة الدروس واستذكارها ولذا كان لا بد من تقديم الشكر الوفير لها، خصوصًا وأنها كان لها دور بارز فى نجاحها وتفوقها، مشيرة إلى أن جميع أساتذتها كانوا يشيدون بها وبكفاحها وبكونها حالة فريدة من نوعها.