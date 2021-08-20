فيديو وصور.. حكاية زوجة وأم لـ5 أبناء تحصل على الثانوية العامة بعد الأربعين

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تقول هناء، خلال حديثها لـ"دوت الخليج"، إنها لم تستلم تابلت أو تتلقى أى دروس خصوصية، وعلى الرغم من أنها أكبر طالبة بالثانوية العامة، وهى أم لـ 5 أبناء جميعهم فى مراحل تعليم مختلفة، إلا أنها لم تستسلم وتمسكت بحلمها وهو استكمال دراستها والالتحاق بالثانوية العامة ثم الكلية واستطاعت رغم تلك الظروف أن تحصل على 60.1%، باستثناء مادة اللغة الفرنسية.
وأوضحت هناء، أن حلمها بدأ منذ 24 عاما: "كان نفسى أكمل ثانوى عام لكن الظروف منعتنى، كملت دبلوم صنايع دفعة 1997، وجبت مجموع كويس وكنت ممكن أدخل كلية هندسة لكن النصيب، وبعدها اتجوزت وخلفت، لكن الحلم كبر معايا وأصريت أكمل ثانوى ولما دخلت ثانوى عام كان ابنى سابقنى بسنة، لكن الحمد لله مع الصبر والتحمل ربنا بيكرم".
ووجهت هناء رسالة لكل من فاتهم التعليم: "الهدف طول ما هو قدامك هيتحقق، وتقدر تحققه، لكن لو اتخليت عنه أو عن طموحك يبقى بتضيع نفسك.. الواحد لازم يعيش لهدف"، قبل أن تضيف: "هكمل حتى لو مش هدخل الكلية اللى عايزاها.. أكيد هيبقى فى حاجة تانية".
وأكدت هناء، على أن زوجها كان له الدور الأكبر فى استكمال تعليمها، حيث كان يدعمها ويشاركها كل الأمور الكبيرة والصغيرة، حتى تخطت تلك المرحلة الصعبة فى الظروف الاستثنائية للثانوية العامة هذا العام.
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