لميس جابر : أطباء القدماء المصريين سبقوا العالم كله

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن نجاح الأطباء فى التخدير تم توثيقه فى بردية قديمة تحت اسم "ادرس"، وذكرت أن العلماء اكتشفوا فى المومياوات آثار لعمليات تجميل كانت مبهرة مما جعلهم يسبقون العالم كله.

وذكرت أن القدماء المصريين كانوا أطباء متمرسين ذوى خبرة، يصفون العلاجات للشفاء ويقومون بإجراء عمليات جراحية للأنف والعيون، كما امتلكوا مهارات فى استخدام الأدوات الجراحية المختلفة فى العمليات.

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