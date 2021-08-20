جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر" الذى يُعرض على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أن نجاح الأطباء فى التخدير تم توثيقه فى بردية قديمة تحت اسم "ادرس"، وذكرت أن العلماء اكتشفوا فى المومياوات آثار لعمليات تجميل كانت مبهرة مما جعلهم يسبقون العالم كله.
وذكرت أن القدماء المصريين كانوا أطباء متمرسين ذوى خبرة، يصفون العلاجات للشفاء ويقومون بإجراء عمليات جراحية للأنف والعيون، كما امتلكوا مهارات فى استخدام الأدوات الجراحية المختلفة فى العمليات.
لمشاهدة الفيديو اضغط " target="_blank" rel="noopener">هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس جابر : أطباء القدماء المصريين سبقوا العالم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.