/646274/الشوط-الأول-التعادل-يحسم-مواجهة-الإسماعيلي-ووادي-دجلة

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلي ووادي دجلة، في لقاء يجمع بين الفريقين، على ملعب الإسماعيلية، في الأسبوع الثاني والثلاثون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول: التعادل يحسم مواجهة الإسماعيلي ووادي دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.