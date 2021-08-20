التوقف فورًا.. الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية لإثيوبيا

/646273/التوقف-فورا-الولايات-المتحدة-تبعث-رسالة-قوية-لإثيوبيا

طالبت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الحكومة الإثيوبية بالتوقف فورا عن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي.

الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا فظيعة

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، أن الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا "فظيعة" وذلك تزامنا مع اشتعال الصراع في إقليم تيجراي المستمر منذ 9 أشهر، ويأتي ذلك ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية

قال إن انتشار القتال "بث الرعب في قلوب الناس". مؤكدا:" أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مضيفا: "كان هناك التزام بتحسن الأمور، لكن علينا أن نرى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وحث على وقف فوري لإطلاق النار، والتوجه لحوار سياسي، والوصول غير المقيد للمساعدات، وعودة الخدمات الإنسانية والضرورية.

وقف إطلاق النار

وقال جوتيريش إنه يجري "اتصالات مكثفة" للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وإنه ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، يتفقان فيما يجب القيام به.