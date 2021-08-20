بذبح «عجل»..فريق عمل مسلسل «شارع 9» يحتفلون باستئناف تصويره

/646272/بذبح-عجلفريق-عمل-مسلسل-شارع-9-يحتفلون-باستئناف-تصويره

عاد فريق عمل مسلسل «شارع 9» لإستكمال تصوير العمل بداية من اليوم الجمعة بعد توقف دام طويلة، وقرر صناع العمل الإحتفال بهذه العودة بطريقة مختلفة من خلال ذبح عجل.

دوت الخليج يرصد مظاهر احتفال فريق عمل «شارع 9» بعودتهم للتصوير

وشارك في الاحتفال عدد من أبطال المسلسل وهم رانيا يوسف ونرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدي صادق وفريق العمل المشارك في أوردر اليوم خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

وكان قد كشف المنتج محروس المصري في تصريحات صحفية، بأن مسلسل «شارع 9» للفنانة رانيا يوسف يقترب من الانتهاء من مرحلة التصوير والمونتاج ترقبا لعرضه خلال الفترة المفبلة.

مسلسل «شارع 9» بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، مدير تصوير مجدي كشك، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

دور رانيا يوسف بمسلسل شارع 9

وتجسد رانيا يوسف خلال أحداث المسلسل دور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب، خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9"، والهدف من المسلسل توجيه بعض النصائح المهمة للآباء وكيفية إتمام التربية بالشكل السليم، الذي يتفادون من خلاله مشكلة الإدمان نتيجة إهمال الأب أو الأم لأبنائهم وانشغالهم بأعمالهم فقط.

رانيا يوسف تتألق في مسلسل ملوك الجدعنة

ويشار إلى أن النجمة رانيا يوسف تألقت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومن ناحية أخرى تعرضت الفنانة رانيا يوسف، لهجوم من رواد السوشيال ميديا بعد ظهورها مؤخرًا بصور مثيرة للجدل الأمر، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث.