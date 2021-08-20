/646271/وزير-التعليم--الدستور-منح-للناس-التعليم-المجاني-وليس-النجاح-وسنقطع-الشك-باليقين-من-خلال-التظلمات
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،خلال مداخلته فى برنامج حقائق وأسرار ،الذي يقدمه الاعلامي مصطفي بكري ،عبر شاشة صدى البلد ، أن الدستور المصري منح للمواطنين حق التعليم مجاني،ولكنه لم يعطيهم حق النجاح المجاني،مؤكدا أنه لا حق فى النجاح بلا تعلم .
وأشار وزير التربية والتعليم ، إلي من يتظاهر ويقف في الشارع وهو لا يستحق النجاح ،مضيفا "ده ظلم له وظلم لزمايله الناجحين"فضلا عن اختراقه لقوانين المنطق ،لافتا إلي أن الوزارة تحاول معالجته بسبب ما تشكل في أذهان الكثيرين أن من حقهم النجاح بدون تعلم أو تقييم .
وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ،أن الدولة وفرت كل مصادر التعلم، موضحا"بالرغم من ذلك الطالب عايز ينجح مش مهم ينجح ازاي بالغش أو من غير الغش المهم يجيب مجموع وينجح"،مشيرا إلي أن مطالبهم غير منطقية.
وأضاف الوزير هل هذا طلب من الممكن أن يتم الموافقه عليه ؟ ،مجيبا" بلا طبعا "، موضحا"اذا كنا عايزين نخف لازم نتعالج ومينفعش نشتم في الوزارة والوزير والدولة والامتحانات ويجب أن نتسائل هل بالفعل نستحق هذه الدرجه ؟!.
وأكد وزير التربية والتعليم ،الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة ستقطع الشك باليقين من خلال التظلمات،مضيفا "وهل بعد التظلمات سنعترف بأننا مخطئين أم سيبقى الجدل مستمر ،وهذا لأن الرغبة في التعلم الحقيقي غير موجودة .
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