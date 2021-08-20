/646270/صور-تعرف-على-زي-الزمالك-أمام-سيراميكا-كيلوباترا

يرتدي الزمالك الزي الأبيض الأساسي في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي تنطلق في التاسعة مساء باستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج زي الزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا: ويظهر إعلان شركة إيديتا لمنتج مولتو على قميص الفريق للمرة الأولى في مواجهة اليوم. ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٣ نقطة.

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