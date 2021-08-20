أسامة الأزهرى يشيد برواية أوراق شمعون المصرى: من أفضل ما قرأت

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، غلاف رواية أوراق شمعون المصرى للكاتب الدكتور أسامة الشاذلى.





وكتب الأزهرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": انتهيت من قراءة هذا العمل الروائى الملحمى البديع، ورغم شغفى بعالم الرواية، ضمن قائمة المقروءات الثابتة عندى، حتى قرأت من الروايات العربية والمترجمة ما لا أحصيه، إلا أن هذه الرواية ستظل تحتل عندى مكانا شديد التميز، يجعلها من أفضل ما قرأت.

وتابع: تحية احترام إليك أيها العظيم، الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلى، وقريبا سوف نلتقى بإذن الله.

ورد المؤلف الدكتور أسامة الشاذلى: شيخى الجليل وعالمنا الحبر، أقف عاجزا أمام كلماتك التى غمرتنى بفيض من الكرم ما كنت أتخيل يوما أن أناله. يعلم الله أنى أحبك وتمنيت دوما أن ألقاك، ولعل هذا الكتاب قد كتب بقلب خالص فيسر الله له أن يقع فى يدك الكريمة.

وعلق بعدها الدكتور أسامة الأزهرى قائلا: يا صديقى العزيز، أيها المبدع العظيم، كم أسعدنى تواصلك وتعليقك، ولا أجد كلمات أعبر بها عن أبعاد الأهمية البالغة فى عملك الروائى الخالد هذا، وكم كنت أترقب ميلاد روائى عظيم مثلك، لأسباب كثيرة يطول شرحها، اسمح لى أن أرتب موعدا نلتقى فيه خلال الأيام القليلة القادمة على فنجان قهوة، ونتجاذب أطراف الأحاديث، لتكون بداية صداقة عميقة أرجو أن تدوم طوال العمر بإذن الله.

يشار إلى أن الرواية صدرت فى أكثر من 600 صفحة، تدور أحداثها فى فترة خروج بنى إسرائيل من مصر، ووقوع التيه لبنى إسرائيل فى سيناء مع نبى الله موسى، من خلال مخطوطات كتبها شاب عبرانى، ولد من أب إسرائيلى وأم مصرية، روى فيها معاناته ومعاناة أسرته أثناء التيه، قبل أن تلتقطه قبيلة عربية من بنى إسماعيل ليرى الدين والدنيا من منظور آخر غير المنظور اليهودى.

الرواية تحتوى على الكثير من الأفكار الفلسفية حول ماهية الدين، وأصل الشرائع، والبحث عن الذات فى أوقات الانهيار المجتمعى، وقد استغرق الكاتب فى جمع مادتها وكتابتها قرابة السبع سنوات.