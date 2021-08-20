رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة: السيسى كلف بامتلاك أحدث ما توصل إليه العلم

جدة - نرمين السيد - قال المهندس سامح العكارى رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إن هناك 13 خطا تكنولوجيا متنوعا على مستوى العالم داخل المجمع، مؤكدًا أن الخط يبدأ بالمواد الخام وينتهى بمنتج نهائى لصالح أى جهة متعاقد معها المجمع.





وأضاف العكارى، فى لقائه ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن كل خط ينشأ عليه مشروع ويقدم حلول، منوهًا إلى أن الخطوط مأمنة وذكية للتعامل مع الخدمات الرقمية ذات الصلة. وأوضح رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أن إنشاء المجمع استمر لمدة عامين بسبب تنوع مصادر تدبير أحدث خطوط تكنولوجية فى هذا المجال وكان ذلك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بامتلاك أحدث ما توصل إليه العلم فى كل مجالات المشروع، وكانت الفكرة الأصعب هى تكامل تلك القدرات تحت مظلة واحدة وهو ما نجح فيه المجمع، لا سيما وأن هذا النوع من التكنولوجيا لا يوجد توفير لمكوناته فى مخازن الشركات المصنعة له. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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