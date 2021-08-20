بعد حذف صورهم معا..هل انفصلت ميرنا الهلباوي عن محمد عطية للمرة الثانية؟

/646269/بعد-حذف-صورهم-معاهل-انفصلت-ميرنا-الهلباوي-عن-محمد-عطية-للمرة-الثانية

أثار الثنائي ميرنا الهلباوي وزوجها الفنان محمد عطية حيرة الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب أفعالهم الأخيرة التي نوهت عن انفصالهم للمرة الثانية بعد عودتهم مرة أخرى منذ مايقرب من أسبوعين.

دوت الخليج يرصد حقيقة انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

تجاهل الفنان محمد عطية الإحتفال بذكرى ميلاد خطيبته ميرنا الهلباوي الذي يتزامن مع اليوم الجمعة، اذ نشرت الهلباوي مجموعة من تهنئات أصدقائها بهذا اليوم عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي عبر موقع انستجرام، لكن لم يظهر محمد عطية في أي منهم.

واستعجب الجمهور من أنه في نفس اليوم قامت الهلباوي أيضا بحذف جميع صورها مع محمد عطية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وايضا قاما هذان الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما، ويتواجد محمد عطية في بيروت لمتابعة بعض الأعمال ويشارك جمهوره بصور له من هناك دون الاهتمام بعيد ميلاد ميرنا، وحتى الآن لم يعلق أي منهما على الأمر.

لم تكن المرة الأولى

وكانت المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوى أعلنت فى الرابع من يوليو الماضى انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على إنستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض الأصدقاء.

ولكن ، لم يعلق الفنان محمد عطية على الإطلاق بخصوص خبر الانفصال، كما أنه لم يحذف صوره برفقة ميرنا، التى جمعتهما فى الرحلات والنزهات المختلفة التى عكست حبهما لبعضهما ومدى السعادة التى يعيشونها.

ميرنا الهلباوي ومحمد عطية يتراجعان عن انفصالهما

وتراجع محمد عطية ميرنا الهلباوى عن فكرة انفصالهما بعد نحو شهر بالتمام منذ إعلان فسخ خطوبتهما يوم 4 يوليو ماضى، مؤكدين أن قصة حبهما لم تنته وأن بعدهما عن بعض كانت أكبر غلطة لهما، اذ نشرت ميرنا صورة تجمعها بعطية عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت عليها: "لم تنته بعد.. سنستمر فى النضال من أجل حبنا"، فيما رد عليها عطية، من خلال التعليقات، قائلا: "بعدنا كان أكبر غلطة، أنا ماليش غيرك وانتى أحسن حاجة حصلتلى فى حياتى".