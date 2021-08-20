عماد أبو العطا يلعب غدًا على برونزية بطولة العالم للشباب في المصارعة بعد هزيمته في نصف النهائي

حقق عماد أشرف بطل منتخب المصارعة في وزن 77 كجم، فوزا كبيرا على اللاعب الإسرائيلي، بنتيجة 5 / 0 وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التي تقام بروسيا.

بطل منتخب المصارعة

عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة دخل منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتي تقام بروسيا، وأسفرت القرعة التي تمت سابقا عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب إسرائيلي.

وتقام بطولة العالم للشباب للمصارعة في الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجاري، بروسيا وسط مشاركة دولية حافلة.