شركة SGS الدولية تجدد اعتمادات الأيزو لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

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وأكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن التجديد جاء فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى وشركاتها وقطاعاتها التابعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والقياسات الدولية.
وأعرب أبوالعينين، عن سعادته بإشادة شركة SGS المانحة لشهادات الآيزو بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وكذلك توجه الإدارة العليا نحو الالتزام التام بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيمانا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر العملية التدريبية.
وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن تجديد اعتماد هذه الشهادات الدولية يأتى تزامنًا مع استلام أكاديمية مصر للطيران للتدريب لأحدث أجهزة الطيران التمثيلى من طراز الإيرباص A320neo، والإيرباص A220-300، بالإضافة إلى حصول الأكاديمية على اعتمادات أوروبية ودولية أخرى، هو ما يؤكد على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة فى مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية.
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