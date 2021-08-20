التضامن: توفير متطلبات ذوى الهمم من الناجحين بالثانوية العامة والأزهرية

جدة - نرمين السيد - هنأت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوى الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق فى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التى واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.





وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئى على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما حرصت على تهنئة أولياء أمورهم، وأكدت أن جهودهم فى رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان عاملاً رئيسياً فى نحاحهم وتفوقهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوى الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التى تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، فى إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوى الإعاقة.

وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوى الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوى الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة فى دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييسى فى إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.

وخاطبت القباج الطلاب ذوى الإعاقة مؤكدة: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أى ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا فى المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد".

وفى إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعى فى البرنامج القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ستطلق الوزارة حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل فى حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجارى التفاوض بشأن النظارات الناطقة أيضاً، هذا بالإضافة إلى توفير سماعات للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية، وكراسى متحركة لذوى الإعاقات الحركية. تتم كل هذه الجهود بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوى الإعاقة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى قد قدمت هذا العام دعما للطلاب من ذوى الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18 جامعة حكومية. هذا بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوى الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.