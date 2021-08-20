الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأفاد خبراء هيئة الأرصاد، بأن الطقس ليلًا خلال الأيام المقبلة، سيكون معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى وكافة الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد بشرى للمواطنين بشأن انخفاض درجات الحرارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث كشفت عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى "شعور أفضل" بحالة الجو وعدم التعرض للارتفاع الذى شهدناه خلال الفترات الماضية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة كالتالى:

السبت 21 أغسطس:

القاهرة الكبرى 36 26

الوجه البحرى 36 25

السواحل الشمالية الغربية 33 25

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 28

شمال الصعيد 38 24

جنوب الصعيد 41 27

الأحد 22 أغسطس:

القاهرة الكبرى 36 25

الوجه البحرى 36 25

السواحل الشمالية الغربية 31 25

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد 41 28

الاثنين 23 أغسطس:

القاهرة الكبرى 36 25

الوجه البحرى 36 25

السواحل الشمالية الغربية 31 25

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 32 26

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 28

شمال الصعيد 37 26

جنوب الصعيد 41 28