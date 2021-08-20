/646267/تنس-الطاولة-سيدات-الأهلي-تتأهلن-إلى-نهائي-البطولة-العربية

تأهلت سيدات فريق الأهلي لتنس الطاولة إلى نهائي البطولة العربية، التي تقام خلال الفترة الحالية.

وتمكن لاعبات الأهلي لتنس الطاولة، من التغلب على فريق المرأة القطري، في المباراة التي جمعتهم، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وحقق سيدات الأهلي الفوز على فريق المرأة القطري، بنتيجة 3-0 في عدد المواجهات التي أقيمت بينهما عصر اليوم بالأردن.

وتقام البطولة العربية لتنس الطاولة خلال الفترة الحالية بالأردن.

ومثل فريق الأهلي في تلك المباراة الثلاثي المحترفة إليزابيتا سمارة، ونادين الدولتلي ومريم الهضيبي.

ويلعب فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» مع السليمانية العراقي، في تمام السادسة إلا الربع، مساء غد الجمعة، في الدور ربع النهائي للبطولة.

فيما يلتقي فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» مع المرأة القطري، في الدور نصف النهائي، وستقام المباراة غدا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0 على حساب البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

أما فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» فقد حقق هو الآخر الفوز في جميع مبارياته على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، والجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

بينما تضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

حقق فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز ، على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.