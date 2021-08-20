/646266/بالأرقام-إنجازات-بالجملة-تنتظر-الزمالك-عقب-مواجهة-سيراميكا-في-الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري.

وينتظر الفارس الأبيض عدة إنجازات عقب مباراتهم أمام سيراميكا كليوباترا اليوم.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الإنجازات التي من الممكن أن يحققها فريق الزمالك عقب مباراة سيراميكا كليوباترا:

إذا نجح لاعبو الزمالك، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة اليوم، سيصلوا بذلك إلى الانتصار السابع على التوالي في بطولة الدوري الممناز.

ويعد ذلك الإنجاز لم يحققه الفارس الأبيض منذ عام 2019، حيث كانت آخر سلسلة انتصارات طويلة للزمالك في الدوري، وكان يتولى القيادة الفنية للفريق وقتها، السويسري كريستيان جروس.

سيقترب الفريق الأبيض، بشكل كبير من حسم بطولة الدوري هذا العام، حيث يتصدر البطولة حاليا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

إعادة الثقة إلى لاعبي الفريق، بعد الغياب عن التتويج بالبطولات وبالأخص بطولة الدوري المصري الممتاز، لفترة طويلة.

ويتربع فريق الزمالك، بقيادة كارتيرون، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد ٧٣ نقطة، بفارق 4 نقاط أمام الأهلي حامل اللقب الذي تعثر بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، قبل 3 جولات من النهاية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري، ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الهواء مباشرة على إحدى قنواتها.

كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين خلال مران امسالخميس، وحرص على شرح النقاط الفنية الخاصة بفريق سيراميكا، والدور المطلوب من كل لاعب من الزمالك خلال المباراة.

وطالب المدير الفني من لاعبيه ضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب، من أجل تحقيق هدف الفريق من اللقاء بحصد الثلاث نقاط.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

محمود الونش

خصع الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات إضافية خلال مران امس الخميس.