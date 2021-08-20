رسميا.. إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم

قررت مجموعة قنوات On Time Sports وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، إلى نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويأتي ذلك تباعا لما بدر من الإعلامي مدحت شلبي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك أثناء جديثه عن جماهير الأهلي حول ملف التفويت، وهو ما حيث اعتبرته جماهير النادي الأهلي إهانة لهم.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، نظيره فريق المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد الإسكندرية. و يسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار وتقليص فارق النقاط بينه وبين نادي الزمالك إلى نقطة واحدة، على أمل تعثر الفارس الأبيض في مباراته اليوم فى نفس التوقيت أمام سيراميكا كليوباترا.

غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلى فى تلك المباراة عدد من اللاعبين أبرزهم محمد شريف وجونيور أجايي ووليد سليمان ومحمود متولى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المباراة بالتشكيل التالى :

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- باسر- أيمن أشرف- أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد طاهر (محمود عبدالمنعم كهربا) - والتر بواليا

قائمة الأهلي لمباراة المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي – مصطفى شبير

خط الدفاع: محمود وحيد – بدر بانون – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محممد هاني – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – أكرم توفيق – عمرو السولية – كوكا – محمود كهربا – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن.

جونيور اجاي

اكتفي جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة في «الجيم»، وغاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء امس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن أجايي اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأوضح عبد الحفيظ: «أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية».