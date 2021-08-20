/646262/إصابة-بوليسيتش-بـ-فيروس-كورونا-وغيابه-عن-ديربي-لندن
أعلن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، إصابة مهاجم الفريق، كريستيان بوليسيتش بـ فيروس كورونا، قبل 48 ساعة من مباراة آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وصرح توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً : "لقد خضع بوليسيتش لاختبار كورونا وللأسف جاءت نتيجة تحاليله إيجابية".
وتابع : "الآن عليه اتباع بروتوكول البريميرليج، لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، ولن يكون مُتاحًا لمباراة آرسنال".
ويلتقي تشيلسي نظيره آرسنال مساء الأحد، في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات"، في ديربي لندن، بالجولة الثانية من البريميرليج.
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