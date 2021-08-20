نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز دراجتك مبادرة وزارة الشباب والرياضة وأسعار الدرجات الفونكس والكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز دراجتك صحتك مبادرة وزارة الشباب والرياضة سوف يتم فتحه في الخامسة من مساء اليوم الجمعة 20 أغسطس، لحجز الدراجات العادية والكهربائية التي يتم تقديمها لأول مرة، وقد تم الإعلان عن أسعار دراجات وزارة الشباب لمن يريد الحجز عن طريق النظام التي وضعته الوزارة، وسداد قيمة الرسوم والأسعار المقررة وتحديد طريقة الاستلام والتي منها الشحن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمن سيستطيع الحجز فور فتح موفع مبادرة دراجتك من موقع وزارة الشباب بعد فليل.

رابط حجز دراجتك صحتك

تبدأ في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر الجمعة 20-8-2021، فتح رابط مبادرة دراجتك صحتك في المرحلة الثالثة التي ينتظرها الكثيرون، من الذين يريدون للحصول على واحدة من الدراجات التي تقدمها الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وتوفر لها دعم مادي، حيث تشمل الدفعة الثالثة من ثالث مراحل المبادرة ظهور الدراجة الكهربائية بعدد 200 درجة، و600 درجة هجين، و 2000 دراجة جبلي، و 400 درجة للفتيات، وبالتالي سيكون إجمالي العدد هو 3200 درجة سيتم الحجز عليها إلكترونياً.

يمكن الدخول على موقع وزارة الشباب والرياضة والبدء في الحجز في الموعد المحدد، حيث تتيح الوزارة فتح رابط حجز دراجتك الإلكتروني والاستفادة من فوائد المبادرة ومنها التغلب على حالات الزحام المروي، وتوفير وسيلة تنقل عصرية وأمنة وصديقة للبيئة، بجانب مساهمتها في تحسين اللياقة البدينة للمستخدمين، وتوفير النفقات المادية على وسائل المواصلات، بجانب تقديم خصم على السعر قدي سل إلى 30 % عن تلك الأسعار المماثلة في السوق المحلية.

أسعار دراجتك وزارة الشباب

تشمل الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة توفر 4 فئات أو أنواع من الدراجات، وقد تم الإعلان عن أشعار دراجتك صحتك مبادرة وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

الدراجة الجبلي : ١٩٠٩ ج

الدراجة الهجين : ٢٣٣١ج

دراجة الفتيات : ١٩٧٨ج

الدراجة الكهربائية : ١٢٠٠٠ج

كما أعلنت الوزارة عن إضافة رسوم بقيمة 89 جنيها في حالة طلب العميل شحن الدراجة من فئات الجبلي أو الفتيات أو الهجين لأي محافظة، أما قيمة شحن الدراجة الكهربائية في 250 جنيهاً، وسنترقب فتح الموقع والتسجيل بعد دقائق قليلة لمن يرغب بعدها سيتم نشر كافة التعليمات حول مواعيد التسليم وأماكن الاستلام.