صور - أبرزها إيفرجيفن.. عبور 62 سفينة قناة السويس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بنجاح ضمن قافلة الشمال خلال رحلة العودة بعد تفريغ حمولتها قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.





ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التى تكفل عبور السفينة بأمان وذلك بتعيين مجموعة من كبار مرشدى الهيئة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وتخصيص القاطرتين مساعد 1 ومساعد 2 لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة. وأكد الفريق ربيع على أن عبور السفينة EVER GIVEN مجددا فى رحلتها رقم 22 عبر القناة، يعكس مدى الثقة التى تتمتع بها القناة كأقصر وأسرع الطرق الملاحية التى تربط الشرق بالغرب، كما يدل على العلاقات الطيبة والاستراتيجية التى تجمع قناة السويس بالشركة اليابانية المالكة للسفينة.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الجمعة، عبور 62 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالى حمولات صافية قدرها 3.5 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 26 سفينة بحمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن، فيما عبرت 36 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة بإجمالى حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.

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