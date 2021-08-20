فيديوجراف.. «تكافل وكرامة» فى كل القرى المصرية

جدة - نرمين السيد - ساهم برنامج "تكافل وكرامة" فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، ووفر الحد الأدنى من الدخل للأسر المصرية.. إذ استهدف الأسر التى تعانى من بطالة وحوادث، وعمل على تقليص عدد الأسر التى تعانى ضعف الدخل.





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