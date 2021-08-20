صور.. شمامسة جدد لكنيسة السيدة العذراء والأنبا أثناسيوس بمدينة أسن هولندا

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 25 من أبناء الكنيسة فى رتبة الابصالتس «المرتل» ورتبة الأغنسطس «القارى» للخدمة بالكنيسة.

حضر صلوات القداس والرسامة القمص استفانوس لطف الله كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة وإعداد من شعب الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد.

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