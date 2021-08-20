الأوقاف: توزيع 3 أطنان من لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لمحافظة الشرقية اليوم الجمعة لافتتاح مسجد عباد الرحمن بقرية العراقى بمركز أبو حماد.

وقال وزير الأوقاف إن توزيع الأضاحى إيمانا من الوزارة بالتوسع فى قاعدة التكافل الاجتماعى ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم تم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية لتوفير كل احتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية والمواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحى لتوزع على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

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