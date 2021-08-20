جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز مكتسبات المرأة التى حصلت عليها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسؤولية الحكم. ومن الإنجازات الكبيرة فى العصر الذهبى للمرأة، قرار الرئيس السيسى فى يوم المرأة العالمى 8 مارس بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلا للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيدا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف - المرأة فى عهد السيسى.. رحلة دعم بدأت وتستمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.