«وميض النار».. وزير الأوقاف يصدر بيانا مهما حول الخلايا المتطرفين النائمة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضرورة عدم إعطاء أى فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج أنفسها من جديد بأى شكل من الأشكال، فى ضوء المعطيات والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.





وشدد جمعة، فى بيان له اليوم الجمعة، على ضرورة عدم الاستهانة على الإطلاق بأمر هذه الخلايا، كما لا يجب أن نهول أو نضخم من شأنها إنما علينا وبالقدر نفسه ألا نهون من أمرها أو نستهين به، فتحت الرماد دفين النار.

وتابع وزير الأوقاف: "نؤكد أن المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية، ويدعم بعضهم بعضا فى الإفساد والتخريب، وأن يد الخونة من وراء هؤلاء وأولئك، وقديما قال نصر بن سيار:

أرى بين الرماد وميض نار

ويوشك أن يكون لها ضرام

فإن لم يطفها عقلاء قوم

يكون وقودها جثث وهام"

وأضاف: "نحن نرى فى خلايا جماعات أهل الشر وميض نار، فإن لم يتكاتف المجتمع كله على كشف هذه الخلايا الشريرة، ويعمل متضامنا على سرعة استئصال شأفتها، فقد تكون يوما ما وميض النار لا قدر الله".

واستطرد: "لا نريد أن يكون حالنا كحال الشاعر العربى حين قال:

ولقد نصحتهم بمُنْـعَرَج اللِّوى

فلم يَستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ"

وقال: "علينا أن نأخذ حذرنا، وألا نغفل عن عدتنا وعتادنا ، ويقول الحق سبحانه: "وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً" (النساء : 102)، فالحذر مطلوب، والحسم السريع مع عناصر وفلول التطرف واجب الوقت.

وأوضح: "نؤكد أن أخطر أنواع الجهل هو الجهل بالدين، وأشد أنواع الحمق هو الحمق باسم الدين، وأن الخونة والعملاء والمأجورين وأعداء الوطن هم من يدفعون الجهلة والحمقى للإفساد والتخريب باسم الدين أو باسم الإصلاح، وما هم من الدين ولا الإصلاح فى شىء".

وأضاف: "دورنا التوعية المستمرة للمجتمع بمخاطر التطرف ومخاطر الجماعات المتطرفة، والتحذير من إيواء عناصر هذه الجماعات أو التستر عليها، فتلك والله قاصمة الظهر".

وختاما أؤكد أن إيواء أى من العناصر المتطرفة أو التستر عليها جريمة فى حق الدين والوطن.