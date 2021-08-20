صور.. الإسكندرية تطلق 5 قوافل خدمية لأهالى العجمى

جدة - نرمين السيد - وقال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن فاعليات القوافل السكانية تبدأ فى نطاق حى العجمى فى الفترة 22 حتى 26 أغسطس الجارى، مشيرا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف القوافل السكانية والاجتماعية والصحية بنطاق الأحياء لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.

وأضاف المحافظ فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يشارك فى القوافل كل من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار حيث تقوم بعمل امتحانات فورية لاستخراج شهادات محو الأمية، ومديرية الأوقاف، وإدارات اللجان والمجالس ومشروعك والخدمات والعلاقات العامة بحى العجمى.

وأشار إلى مشاركة إدارة التنمية المحلية لحصر أسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومى مجانا بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ولجنة حماية الطفولة بالحى لتقديم كافة الخدمات.

وأوضح الشريف أن إدارة العجمى الاجتماعية تعمل على تسهيل إجراءات معاشات تكافل وكرامة، كما تقوم الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة وأطباء منطقة العجمى الطبية بقيادة الدكتورة صافيناز رمضان، مدير عام منطقة العجمى الطبية بإجراء الكشف الطبى المجانى فى تخصصات "أطفال، نساء، متابعة حمل بالسونار، وسائل تنظيم أسرة"، كما يتم تحليل السكر وقياس الضغط للمواطنين ضمن مبادرتى رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة، وفحص سرطان الثدى.