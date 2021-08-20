جوري بكر تثير الجدل بتقبيل شقيقتها وحفيد عمر الشريف يكشف حمله..أزمات افتعلها الوسط الفني خلال الأسبوع..ياسمين عبدالعزيز تنفصل عن العوضى..وهذه حقيقة مرض عادل إمام

/646261/جوري-بكر-تثير-الجدل-بتقبيل-شقيقتها-وحفيد-عمر-الشريف-يكشف-حملهأزمات-افتعلها-الوسط-الفني-خلال-الأسبوعياسمين-عبدالعزيز-تنفصل-عن-العوضىوهذه-حقيقة-مرض-عادل-إمام

حل بالوسط الفني خلال هذا الأسبوع عدد من الأزمات المريعة تنوعت بين الشائعات والحقيقة، فضلا عن تعرض عدد كبير من النجوم لأمراض مختلفة التي تودي بحياة بعضهم وأخرى تعرضهم لمرحلة الخطورة فضلا عن زيادة الإصابات بفيروس كورنا المستجد.

ويرصد دوت الخليج خلال هذا التقرير أبرز الأزمات التي تعرض لها الوسط الفني خلال الأسبوع

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بكورونا

كشقت المذيعة والكاتبة ياسمين الخطيب في يوم السبت الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها من رجل الأعمال رمضان حسني، في أحد الأماكن العامة المفتوحة في حضور العديد من الأصدقاء وأفراد العائلتين، اذ كتبت كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعًا بخير”.

الفنانة نسرين تثير الجدل بأحدث ظهور لها بعد إعتزالها الفن

ظهرت الفنانة المعتزلة نسرين لأول مرة بعد فترة إنقطاع طويلة عن الأضواء الفنية بسبب إبتعادها عن الفن وإعلان اعتزالها بشكل نهائي، وأثار إختلاف ملامحها جدل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اذ ظهرت في الصورة مرتدية الحجاب وعبائة سوداء وقد ازداد وزنها كثير، ونشر أحد أقارب نسرين عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة جديدة لها تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مصحوبة بتعليق: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بحمله

وكان قد تصدر عمر جونيور حفيد الفنان القدير الراحل عمر الشريف، مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعدما أثار الجدل بصورة نشرها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهر بها ببطن منتفخة وعلق عليها قائلا: “أنا حامل”، وتساءل عدد من متابعي عمر جونيو عن كيفية لرجل أنا يكون حامل، والأمر أصبح عجيب بالنسبة لهم خاصة أنه أعلن من قبل عن مثليته الجنسية، ليوضح عمر حونيور فيما أن ما تم تداوله ليس إلا مزحه منه، فكتب عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام، قائلًا إنه اكتسب فقط زيادة في الوزن بسبب فيروس كورونا ليس إلا، مؤكدًا أن ما كتبه سابقًا ما هو إلا مزحة مع متابعيه فقط”.

انفصال أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي حقيقة إنفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما سائله أحد المتابعين عن هذا الأمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، اذ قال في أحد التعليقات نافيا انفصاله عن ياسمين عبد العزيز: "والنبي بطل هبد الله يرضي عليك ... الحكاية مش ناقصة هبد، اللي قالك ضحك عليك... وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي انت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقي أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو انت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط”.

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا

تصدر الزعيم عادل إمام مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير وذلك بسبب ما تم تداوله من أنباء حول إصابته بفيروس كورنا المستجد أو مايطلق عليه كوفيد 19، مشيرين إلى لجوءه للعزل في الفيلا الخاصة بيه بالساحل الشمالي كما تم منع أي زيارة له.

وعلم دوت الخليج أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة للغاية ويتواجد برفقة أسرته وأحفاده بالساحل الشمالي للإستمتاع بإجازته الصيفية كما هو معتاد أن يفعل، وهو الأمر الذي أكده نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، كما أكد عصام إمام شقيق الزعيم في تصريحات صحفيه بأن الأخير عانى من حالة سيئة بعد رحيل عدد من أصدقائه في الوسط الفني أخرهم الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم الأمر الذي أثر عليه للغاية وبث في قلبه الحزن لفترة لكنه يتمتع الأن بصحية جيدة ويحتفل بإجازته الصيفية بجانب أحفادة وأولاده.

جوري بكر في مرمي الإنتقادات بسبب تقبيل شقيقتها

تعرضت الفنانة جوري بكر لإنتقادات شنيعة بعدما نشرت مجموعة صور لها مع شقيقتها عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام” ظهرت في إحداهما وهي تقبل فيها شقيقتها، لكنها أوضحت الأمر من خلال خاصية استوري قائلة: "أنا مش هبرر مواقف ولا أي حاجة بعملها لأي حد، بس بجد أنتوا ناس مريضة، بالأخص اللي كاتبين كومنتات سخيفة وقذرة، دي أختي اللي ببوسها بوسة جميلة وطاهرة، ومش هشيلها عشان أنتوا اللي عقولكم مريضة".

إلغاء حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي بعد منع حضور الرجال

و ألغت إدارة الشاطئ المخصص للسيدات حفل مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا الذي كان من المقرر أن يقام يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد إثارة العديد من الجدل حوله بسبب منع الرجال من حضور الحفل.

وأتى قرار إلغاء حفل حمو بيكا بسبب قرار من نقابة المهن الموسيقية بشأن منع بيكا و4 آخرين من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات لحين تصحيح أوضاعهم وإجتيازهم إختبارات عضوية النقابة، وتم اقتصار الحفل على فقرة استعراضية للراقصة البرازيلية لورديانا.