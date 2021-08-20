/646260/عمرو-عزت-حجاج-يكتب-إلى-أستاذي-رفعت-السعيد-إنا-على-دربك-لسائرون

تحل هذه الايام الذكرى الرابعة لرحيل السياسي والمناضل والمؤرخ والمفكر الكبير الدكتور رفعت السعيد (1932 -2017) ،والذى مثل تجربة فريدة بالنسبة لتكوين جيلى السياسى والفكري ،حيث قدم لنا تجربة ثرية ملهمة لنا فى مجالات العمل العام .

فقد تمكن رحمه الله من الجمع السلس بين عقلية السياسى الواقعية وضمير المؤرخ الحى وروح المناضل الثائرة ضد ما يسئ لوطنه ومبادئه الوطنية التى ناضل من أجلها ودفع مقابل إيمانه بها سنوات طويلة من عمره خلف القضبان وفى ساحات التعذيب.

ففى مجال السياسة قدم رفعت السعيد رؤية محترمة ،كانت تراعى تحولات كل مرحلة من مراحل عمر الدولة وتجربة وما يمر به من ظروف ،وبذلك قدم نموذج محترم للمعارض السياسي الذي يعارض من أجل مستقبل أفضل لوطنه.

حيث نجده خصم شرس لعهد الرئيس السادات ولسياسته ،متحملا قسوة سجونه ،وذلك لانه وجد أن سياسة نظام الرئيس السادات تهدد مستقبل الوطن ،سواء من خلال تحالفه مع المتأسلمين أومن خلال تشجيعه لسياسة الانفتاح الاقتصادى التى حطمت آمال الكثير من المصريين وخلخلت نسيجه الاجتماعى ،بالاضافة لعقده سلام منفرد مع إسرائيل مما اضعف الحق العربي .

أما فى عهد الرئيس مبارك فقد قدم نبرة مختلفة تجمع ما بين الحفاظ على مبادئه وميراث حزبه الوطنى فرفض الكثير من سياسات حكوماته الاقتصادية والمبالغة فى التطبيع والتهادان مع الاخوان ،وفى نفس الوقت تحرص على الاستفادة من هامش الحرية المتاح بأكبر قدر لخدمة قناعاته فأشترك فى المؤسسات السياسية الدستورية ومن داخل هذه المؤسسات تمكن من أن يمثل تياره السياسي بشكل واعى داخل منظومة الدولة فدافع عن حقوق الفقراء وقضايا المواطنة وهاجم سياسة الخصخصة ،وتحمل فى سبيل ذلك لوم بعض مناضلى صالونات المنازل وإتهاماتهم له بالتراجع عن مبادئه والانحياز للسلطة.

اما رفعت المؤرخ فلم يقل نضجاً وعقلانية عن رفعت السياسي مع سعى جاد للموضوعية ورغبة كاملة فى الوصول لأكبر قدر من الحقيقة ،فنجده فى دراسته المتعددة الاجزاء عن الحركة الشيوعية المصرية ،يسعى أن يقدم الحقيقة للقارئ كما وجدها ،فلم يجامل ولم يخفى تناقضاتها وأزماتها الداخلية.

وبالرغم من سجنه فى عهد الرئيس عبد الناصر وتشرده وهو مازال صغير السن ،الا انه لم يحمل تجاهه اى ضغائن مومناً أن ما حدث كان جزءاً من تحولات مرحلة معينة ،ولذلك نجده فما كتب عن الرئيس عبد الناصر يقدم رؤية متزنة لرجل عظيم الانجازات مع عدم إغفال أخطائه .

ولكن يظل أعظم ما فى تجربة رفعت السعيد هى غيرته وحماسته الوطنية التى تجلت فى مشروعه الثورى ضد أفكار وممارسات جماعة الاخوان وأشياعهم من تجار الدين ومصاصي الدماء ومفسدى الاوطان .

فناضل ضد فكرهم فى كتاباته شارحا للناس ممارساتهم الارهابية وتاريخهم الدموى من كتاباتهم وروايات ألسنتهم ،فجعلهم بأنفسهم شاهدين على أفعالهم الاجرامية.

وبالرغم من قسوة نقده وشجاعته فى ذكر شرورهم الإ انه لم يتجاوز او يطعن فيهم او ينتهك إنسانيتهم كما فعلوا معه فى حياته ويفعلون بعد مماته ،وإنما حفظ لهم حرمتهم الشخصية ،مكتفياً فقط بسرد أفعالهم الارهابية والعدائية للوطن المصري وأبنائه .

‏وخلال عهد المعزول محمد مرسي كان أحد ابرز الاصوات التى ناضلت ضد سياسته التخربية فاضحاً ممارسات الجماعة التى كانت ترمى الى السيطرة على الدولة المصرية ،والعبث بمقدراتها لصالح احلامها الغبية وأفكارها التأمرية ،مهاجماً ديكتاتورية مرسي واعلانه الغير الدستورى الطغيانى ،داعيا للثورة ضده .

‏وعقب ثورة 30 يونيو وتفجر موجات الارهاب الاخوانية ،خرج علينا بعض المحسوبين على الحياة السياسية والذين يقدمون أنفسهم كمفكرين ورجال دولة يمهدون للتصالح مع الاخوان وإهدار دماء الشهداء ،فوقف إليهم الرجل بقوة يفضح أكاذيبهم ونفاقهم ويوضح للناس حقيقتهم ‏فكشف كيف أن هولاء هم مجرد حفنة من التجار والمرتزقة الذين لا يهتمون الا بمصالحهم الشخصية وصفاقاتهم الدنيئة حتى ولوعلى حساب امن الوطن ودماء شهدائه ،وظل الرجل وافيا لمبدأه هذا حتى رحيله إلى جوار ربه فى أغسطس 2017.

‏وهكذا نجح رفعت السعيد فى تكوين شخصيته المميزة التى أخذت صلابتها من روح المناضل وقوته وعقلانيتها من واقعية السياسي وبعد نظره ،وإخلاصها وصدقها من أمانة المؤرخ وحرصه على الحقيقة ،وكانت هذه الشخصية هى المنارة لكل تلاميذه تقويهم عند المحن وتهديهم عن الضلال حتى يظلوا على دربه المستقيم سائرون .