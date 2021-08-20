/646259/لمدة-أسبوع-المرور-تعلن-غلق-محور-الثورة-كليا

أعلنت الأدارة العامة للمرور القاهرة، بوزارة الداخلية،بقيادة اللواء محمود توفيق ،اليوم الجمعة،لمدة أسبوع، بداية من اليوم الجمعة،غلق محور الثورة الموازى لكوبرى المشير أبو غزالة في اتجاه كوبرى كمال الجنزورى كليا أمام حركة السيارت .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل غلق محور الثورة كليًا لمدة أسبوع

لمدة أسبوع

ويأتي الإغلاق لإجراء أعمال توسعة منزل كوبرى المشير أبو غزالة للقادم من محور المليون شجرة مساكن الشيراتون في اتجاه طريق السويس؛ تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة مدخل طريق النصر لمدة أسبوع .

ولتوسعة الطريق تقرر غلق محور المشير أبو غزالة كليا لمدة أسبوع، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري ولمدة أسبوع مع إجراء أعمال التحويلات المرورية للقادم من محور الثورة تجاه طريق النصر واستخدام مطالع ومنازل كوبرى المشير أبوغزالة تجاه طريق النصر.

وفي الاتجاه القادم من المليون شجرة مساكن شيراتون تجاه طريق السويس، استكمال السير إلى محور النصر فالدوران والعودة من أسفل كوبرى كمال الجنزورى فمسطح كوبرى المشير أبوغزالة تجاه طريق السويس.

الإدارة العامة لمرور القاهرة

وفي نفس سياق، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

نشرة المرور

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وبالنسبة للكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

كاميرات المراقبة

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

على مستوى الجمهورية

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

إزالة أي أعطال سيارات

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، نشرالخدمات الأمنية، بالشوارع والميادين، مع انتشار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بجميع أنحاء الجمهورية، كما جرى نشر معدات المرور وتمركزها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال سيارات، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها مع شن حملات مرورية في القاهرة والجيزة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث وسرعة تلبية الاستغاثات.