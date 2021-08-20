مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الجديد 2021- 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021- 2022, والتي تعد من أفضل بدائل الجامعات الحكومية في مصر، فهي من أشهر الجامعات الخاصة التي تتميز بتقديم مستوي تعليمي قوي ومدروس لطلابها على جميع المستويات. وجدير بالذكر أنه جاء هذا الاهتمام بمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة في مصر، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 17/8/2021, والتي شهدت هبوط واضح في معدلات حصول الطلاب على مايزيد عن نسبة 90%, الأمر الذي دفع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بتوقع انخفاض تنسيق الجامعات 2021 من 7% إلي 10% مقارنةً بالعام الماضي.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021

وهي جامعة خاصة مصرية تقع في مدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة، انشئت بقرار جمهوري عام 1996م، وهي عضو عامل في اتحاد الجامعات العربية والإفريقية. وعليه فتعد من ارقي الجامعات الخاصة في مصر، لذلك يهتم العديد بمعرفة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2021- 2022, والتي تتمثل في:

الكلية المصاريف بالجنيه المصري مصاريف الساعات الإضافية كلية الطب البشري 120,000 3000 طب الفم والاسنان 94,000 2000 كلية الصيدلة 72,000 2000 كلية العلاج الطبيعي 65,000 1500 التكنولوجيا الحيوية 55,000 1000 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 36,000 1000 كلية التمريض 22,000 1000 الهندسة 55,000 1500 تكنولوجيا المعلومات 30,000 1000

الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات – الشعبة الانجليزي 32,000 1000 كلية الإدارة والاقتصاد – الشعبة العربي – الشعبة الانجليزي 30,000 1000 اللغات والترجمة 22,000 1000 كلية الآثار والإرشاد السياحي 18,000 1000 التربية الخاصة 16,000 1000

مصاريف جامعة مصر الدولية

على هامش مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجبت الإشارة أيضاً إلي مصاريف جامعة مصر الدولية، والتي تعد من الجامعات المصرية الخاصة التي تستقبل طلبات تقديم هائلة كل عام، والتي مصروفاتها في:

الكلية مصاريف الدراسة بالجنيه المصري مصاريف إدارية بالجنيه المصري كلية الصيدلة 102,000 12,000 كلية علوم الحاسوب 72,000 11,000 إدارة الأعمال والتجارة الدولية 92,000 15,000 كلية الاعلام 92,000 15,000 الألسن 66,000 11,000 العلوم والفنون الهندسية 84,000 12,000 طب الفم والاسنان 152,000 18,000

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