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انت الان تتابع تفاصيل خبر مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الجديد 2021- 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021- 2022, والتي تعد من أفضل بدائل الجامعات الحكومية في مصر، فهي من أشهر الجامعات الخاصة التي تتميز بتقديم مستوي تعليمي قوي ومدروس لطلابها على جميع المستويات. وجدير بالذكر أنه جاء هذا الاهتمام بمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة في مصر، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء 17/8/2021, والتي شهدت هبوط واضح في معدلات حصول الطلاب على مايزيد عن نسبة 90%, الأمر الذي دفع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بتوقع انخفاض تنسيق الجامعات 2021 من 7% إلي 10% مقارنةً بالعام الماضي.
مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2021
وهي جامعة خاصة مصرية تقع في مدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة، انشئت بقرار جمهوري عام 1996م، وهي عضو عامل في اتحاد الجامعات العربية والإفريقية. وعليه فتعد من ارقي الجامعات الخاصة في مصر، لذلك يهتم العديد بمعرفة مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2021- 2022, والتي تتمثل في:
|الكلية
|المصاريف بالجنيه المصري
|مصاريف الساعات الإضافية
|كلية الطب البشري
|120,000
|3000
|طب الفم والاسنان
|94,000
|2000
|كلية الصيدلة
|72,000
|2000
|كلية العلاج الطبيعي
|65,000
|1500
|التكنولوجيا الحيوية
|55,000
|1000
|تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
|36,000
|1000
|كلية التمريض
|22,000
|1000
|الهندسة
|55,000
|1500
|تكنولوجيا المعلومات
|30,000
|1000
|الاعلام وتكنولوجيا الاتصالات
– الشعبة الانجليزي
|32,000
|1000
|كلية الإدارة والاقتصاد
– الشعبة العربي
– الشعبة الانجليزي
|30,000
|1000
|اللغات والترجمة
|22,000
|1000
|كلية الآثار والإرشاد السياحي
|18,000
|1000
|التربية الخاصة
|16,000
|1000
مصاريف جامعة مصر الدولية
على هامش مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجبت الإشارة أيضاً إلي مصاريف جامعة مصر الدولية، والتي تعد من الجامعات المصرية الخاصة التي تستقبل طلبات تقديم هائلة كل عام، والتي مصروفاتها في:
|الكلية
|مصاريف الدراسة بالجنيه المصري
|مصاريف إدارية بالجنيه المصري
|كلية الصيدلة
|102,000
|12,000
|كلية علوم الحاسوب
|72,000
|11,000
|إدارة الأعمال والتجارة الدولية
|92,000
|15,000
|كلية الاعلام
|92,000
|15,000
|الألسن
|66,000
|11,000
|العلوم والفنون الهندسية
|84,000
|12,000
|طب الفم والاسنان
|152,000
|18,000
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