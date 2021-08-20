وائل الإبراشي يطمئن جمهوره وأصدقاءه ويعود إلى الشاشة قريبا

تحسنت صحة الإعلامى الكبير وائل الابراشى، مقدم برنامج "التاسعة"، على التليفزيون المصرى، وتعافيه من تأثيرات فيروس كورونا. وقال الإبراشى فى تصريحات خاصة : إن الله من علي بالشفاء من الأعراض الصعبة، وبشكر كل من اطمأن عليا، معلنا أنه سيعود قريبا إلى عمله بعد تمام شفاءه.

كان قد غادر الإعلامى وائل الإبراشى المستشفى بعد تحسن حالته الصحية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وتشهد الحالة الصحية للإعلامى الكبير حالة من الاستقرار بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى على فيس بوك عودته لتقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصرى، وذلك عقب تعافية من فيروس كورونا ومغادرته للمستشفى.