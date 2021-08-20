ريال مدريد يعلن تجديد عقد كريم بنزيما حتى 2023

أعلن نادى ريال مدريد تجديد عقد نجمه الفرنسي كريم بنزيما مع النادى حتى عام 2023، بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين، لتستمر رحلة الهداف الفرنسي مع النادى الملكى الذى أنضم إليه فى صيف عام 2009 قادما من فريق ليون.

نشرت الصفحة الرسمية لنادى ريال مدريد على موقع تويتر لحظة توقيع بنزيما مع رئيس ريال مدريد.

كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الإعلان الرسمى عن تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد سيكون غدا الجمعة، حيث سيوقع على عقدا جديدا حتى عام 2023، وسيكون الشرط الجزائي فى عقده بقيمة مليار يورو.

وكانت إدارة ريال مدريد قد نجحت فى الفترة الأخيرة تمديد عقود العديد من نجوم الفريق مثل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، النجم الكرواتى لوكا مودريتش، دانى كارفخال، ناتشو ولوكاس فاسكيز.

وكان بنزيما صاحب الـ 33 عاما، قد أنضم لصفوف ريال مدريد فى صيف عام 2009، قادما من فريق ليون الفرنسي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو، وخاض بقميص الملكى، 560 مباراة فى مختلف المسابقات، سجل 281 هدفا وقدم 144 تمريرة حاسمة.

وقاد المهاجم الفرنسي فريقه ريال مدريد لتحقيق فوزا عريضا على مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس مساء السبت الماضى، بنتيجة 4 – 1، فى أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا"، من خلال نجاحه فى تسجيل ثنائية.