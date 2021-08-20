رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر يتلقون لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وتوجه فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر تحت متابعة وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور إيليا أنسى، من مستشفى حميات الأقصر، إلى دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وأعطوا اللقاح لكل الآباء الحضور، بعد أن تم الأطلاع على كارت التطعيم للجرعة الأولى والتأكد من بطاقة تحقيق الشخصية.

وأشاد رهبان الدير بمبادرة الدولة لتوفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة وسلامة كل المصريين.