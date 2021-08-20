القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة مستحقات 4 عمال مصريين يعملون فى مجال التشييد والبناء، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.
من جهته.. قال عزت عمران والدكتور محمود حمزاوى رئيسا مكتب التمثيل العمالى بميلانو - فى تقريرهما للوزير - إن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العمال الأربعة وهم "مختار.ف"، و"سمير. م.ع"، و"سعيد.ع" و"أنور.ع" بعد تسوية الخلاف مع صاحب العمل الذى نشا منذ 2019، إذ يعملوا بمجال التشييد والبناء وتم حدوث الخلاف عند تقفيل الحسابات وتسليم الأعمال المنفذة، وكانت قيمة مستحقات العمال حوالى 8200 يورو وتم تحرير إيصالات أمانه متبادلة من الطرفين.
وأضاف رئيسا مكتب التمثيل العمالى أنه تم تدخل المكتب العمالى منذ ذلك التاريخ، وتم حل الخلاف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم، فضلا عن تحرير محضر بذلك، وقام المكتب العمالى باسترجاع وإيصالات الأمانه المتبادلة، وتم التأكيد على الكل أن مكتب التمثيل العمالية التابع لوزارة القوى العاملة فى خدمة الجميع.
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