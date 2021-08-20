دير أبو مقار يصدر كتابا جديدا  للأب متى المسكين

جدة - نرمين السيد - ويقع الكتاب فى نحو 232 صفحة، ويتضمن 28 عظة ألقاها القمص متى المسكين، على رهبان دير القديس العظيم أنبا مقار، على أناجيل قداسات أيام الصوم الأربعينى المقدس لعام 1990م، وكلها تدور حول سعى المسيحى إلى ملكوت الله، والوصايا التى يسلك بمقتضاها حتى يبلغ إلى الملكوت، والآلام والتجارب التى يواجهها فى مسيرته إلى الملكوت.

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