فيديوجراف.. «الضبعة» محطة نووية بأعلى درجات الأمان

جدة - نرمين السيد - تنسق وزارة الكهرباء والطاقة مع الجانب الروسى لتنفيذ محطة الضبعة النووية.. إذ يسير فريق العمل وفق محددات الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع، وجار التنفيذ للميناء البحرى المُقرر أن يستقبل المعدات الثقيلة.





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