المصريين الأحرار يوفر فرص عمل لذوى الهمم بالقاهرة

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وتم الاتفاق مع سلسلة مطاعم "زاكس"، على البدء فى تعيين نسبة الـ 5%، من ذوى القدرات الخاصة والهمم، وذلك خلال اجتماع بين أبانوب وحيد، مسؤول لجنة الإعاقة بأمانة شمال القاهرة، بمقر الأمانة، مع أحمد خميس، مسئول التعيينات بالشركة.
كما تم الاتفاق على طبيعة العمل، والمواعيد، وحالات الإعاقة المطلوبة، والتى شملت إعاقة سمعية، ونطق، بدون إعاقات ذهنية، مع ضرورة وجود شهادة تأهيل.
يأتى هذا الاتفاق ضمن سياسة الحزب لخدمة المواطنين فى كافة المجالات المتاحة بدون أى مقابل مادى.
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