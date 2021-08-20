صور.. وزير الأوقاف: جبر الخواطر خلق رفيع ووسيلة إلى جنة الخلد

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد عباد الرحمن، بقرية العراقى التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، واللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، وسعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية، ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى القرية ، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الأوقاف، بالتزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.



وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان «جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع »، ليؤكد أن جبر الخواطر خلق رفيع يرفع العبد عند خالقه ووسيلة إلى جنة الخلد، وقال إنه من أعظم أنواع جبر الخواطر "جبر خاطر المحتاجين والضعفاء"، مطالبا الجميع بالتحلى بالخلق الحسن والتمسك بقيم الإسلام السمحة.



وبدأ وزير الأوقاف خطبيتة بالتأكيد على أهمية التراحم فيما بيننا، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين فى توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، فديننا دين الإنسانية فى أسمى معانيها، دين مكارم الأخلاق، ومن أسمى مكارم الأخلاق؛ جبر الخاطر، يقول سفيان الثورى: "ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم"، ورب العزة سبحانه وتعالى سمى نفسه فى كتابه العزيز "الجبار" يقول الحق سبحانه: "هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر"، ومعنى الجبار هو الذى يجبر عباده، فكما قال الإمام القرطبى رحمه الله فى دلالة هذه الآية: "فهو سبحانه الذى يجبر الكسير، ويعطى الفقير، ويغفر للمذنبين.



وتابع: "ومن ذلك ما حكاه القرآن الكريم فى قصة أم سيدنا موسى عليه السلام عندما فارقها ابنها، يقول سبحانه: "فرددنه إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون"، ويجبر خاطر السيدة سارة زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام فيقول سبحانه: "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد"، وعندما خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة ونظر إليها نظرة المحزون قائلا: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت" يأتى جبر الخواطر الإلهى بقوله تعالى: " إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" فأبشر يا محمد ستعود فاتحا منتصرا إن شاء الله تعالى، ولما أحزنه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له، وعدم إيمانهم به، جاءه جبر الخواطر الإلهى والمواساة الإلهية بقول رب العزة سبحانه: "قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون"، ويقول له الحق سبحانه: "واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا".



وقال: "أمرنا الحق سبحانه أن نجبر الخواطر، ففى الحديث القدسى: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى، قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى"، ولذلك كانت السيدة عائشة رضى الله عنها تطيب الدراهم قبل إخراجها وتقول: إن الدرهم ليقع من يد الله بمكان قبل أن يقع فى يد الفقير".



وأضاف: "وكذلك عند تقسيم الميراث، يقول الحق سبحانه: "وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا "، وذلك جبرا لخاطرهم وتطييبا لنفوسهم، أما فى شأن الوالدين، فقد نحا القرآن منحى آخر، فقال سبحانه: "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما" قولا فيه مودة، وليس هذا للوالدين فحسب، فقد قال سبحانه: "وقولوا للناس حسنا"، ويقول عز وجل: "وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن"، ويقول سبحانه: " الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات" وهذا فى الكلام، فالإنسان الخبيث هو الذى يقول الكلام الخبيث، أما الإنسان الطيب "والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات" فالكلمة الطيبة صدقة، مؤكدا أنه يجب أن نستعيد كل قيم التراحم فيما بيننا، فديننا يعلمنا أن نجبر خاطر الناس جميعا، وبخاصة الفقير والضعيف واليتيم والمسكين، فخير الناس أنفعهم للناس، وأمة بلا قيم أمة بلا حياة، فديننا وحضارتنا يرسخان لقيم التسامح، موضحا أن الإسلام قد وصى بجبر خاطر الجميع.



وتابع: "يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن" ​ماذا كان منه؟! يقول القرآن الكريم فى شأنه: "فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش"، أجلسهما على سرير الملك إكراما وتبجيلا وتقديرا لشأن الوالدين، ليس هذا فحسب بل وعندما دخل عليه إخوته قال: "ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين"، وأنا خير المضيفين، وأنا أفضل من يكرم الناس وينزلهم منزلتهم، حتى عزيز مصر عندما اشترى سيدنا يوسف عليه السلام قال لامرأته: "أكرمى مثواه"، فمصر بلد مضياف على مر التاريخ، وأهلها أهل كرم ومروءة على مر التاريخ، حتى كتب كثير من الكتاب لقد مر على مصر أزمنة عديدة لم يكن فيها جائع ولا محتاج، لا من أبنائها، ولا من المقيمين بها، ولا من الوافدين إليها لكثرة خيراتها وأفضالها وكثرة محسنيها".



واختتم خطبيته قائلا: "لقد علمنا ديننا أن لا ننهر الضعيف، يقول الله عز وجل مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: "والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى" كم منا من فقير أغناه الله، كم منا من ضعيف قواه الله، كم منا من كسير جبره الله، فرد الجميل وشكر النعمة: " فأما اليتيم فلَا تَقهَر وَأَمَا السَائلَ فَلَا تَنهَر"، يقولون أعط السائل أو رده ردا جميلا، كما قال الله عز وجل: " قول مَعروف وَمَغفرَة خَير من صَدَقَة يَتبَعهَا أَذى وَاللَه غَنى حَليم "، ولنتذكر جميعا ولا سيما من قد أنعم الله عليه بمال أو جاه أو ولد أو صحة أو نعمة تذكر قوله تعالى: "كَذَلكَ كنتم من قَبل فَمَنَ اللَه عَلَيكم"، كنتم ضعفاء فقواكم الله، كنتم فقراء فأغناكم الله، "وَإن تَتَوَلَوا يَستَبدل قَوما غَيرَكم " الجبَار هو الله، والمتكبر هو الله فمن جبر خاطر الخلق جبر الله خاطره فى الدنيا والآخرة، ومن تكبر على الخلق فالمتكبر كفيل به".