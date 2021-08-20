وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ الشرقية يفتتحون مسجد عباد الرحمن بـ أبو حماد

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مسجد عباد الرحمن بقرية العراقى التابعة لرئاسة مركز أبوحماد، والمقام بالجهود الذاتية وبالتعاون مع الأوقاف والمحافظة.





والمسجد مقام مساحة 190 م وبتكلفة 3 ملايين جنيه، ومكون من طابقين، الأول مسجد بمئذنه بطول 50 م والثانى يضم عيادات طبية خيرية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة. وأوضح وزير الأوقاف، أن افتتاح المسجد اليوم يأتى فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشددا على ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم فى نشر الفكر الإسلامى المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسى وسطية الإسلام السمحة. شارك فى الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، واللواء محمد والى مساعد وزير الداخليه مدير أمن الشرقيه والأستاذ سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية ووجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى القرية.

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