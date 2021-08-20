/646258/رسميا-ريال-مدريد-يجدد-عقده-مع-بنزيما-حتى-عام-2023

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما حتى عام 2023.

ونشر نادي ريال مدريد بياننا عبر موقعه الإلكتروني أكد فيه أن بنزيما سيستمر مع الفريق حتى عام 2023.

ونشر حساب نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" صورة لـ بنزيما مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملين قميص يحمل رقم 2023.

يذكر أن بنزيما انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ولعب بنزيما بقميص ريال مدريد 560 مباراة، وسجل 281 هدفا، وصنع لزملائه 144 هدفًا.