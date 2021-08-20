محمد صلاح يسعي لحصد المزيد من الألقاب..تفاصيل

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يدخل فريق ليفربول، مباراته مع نظيره بيرنلي غدا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر على ملعب أنفيلد، في افتتاح لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز. ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته والدخول في أجواء المنافسة وحصد النقاط من أجل استكمال مسيرته في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي، فيما يرغب فريق بيرنلي في تعويض خسارة الجولة الماضية أمام فريق برايتون، وحصد الفوز من أجل رفع الروح المعنوية للاعبيه في بداية الموسم، وتصحيح المسار مبكر في مشوار البطولة.

يسعى محمد صلاح للتسجيل من أجل الدخول مبكر في المنافسة على لقب الهداف الذي خسره في الموسم الماضي أمام هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.

يسعى محمد صلاح، لاستمرار التسجيل في مباراة ا من أجل الاقتراب خطوة أكثر من دخول نادي المئة هدف لليفربول في الدوري الانجليزي، إذ يملك حتى الآن 96 هدفًا للريدز في البريميرليج.

يسعى محمد صلاح لمواصلة مطاردة ديديه دروجبا، مهاجم فريق تشيلسي السابق، في صدارة ترتيب الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الانجليزي، والتي يحتلها دروجبا بـ104 أهداف ويملك صلاح حتى الآن 98 هدفًا أي أنه في حاجة إلى 6 أهداف

تريد إداراة فريق ليفربول تمديد تعاقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى بقميص النادي حتى صيف 2025، مقابل حصوله على أعلى راتب في تاريخ النادي.

وذكرت الصحيفة أن الدولي المصري سيتقاضى في تعاقده الجديد راتبا أسبوعيا قيمته 240 ألف إسترليني، وبالتالي:

أي ما تعادل 688 ألف جنية مصري يوميا.

ويعادل 5 مليون و 160 ألف جنيه مصري أسبوعيا.

ويعادل 20 مليون و 640 ألف جنيه مصري شهريا.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد الجديد يعني أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى بلوغه 33 عاما، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي 8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

تاريخ محمد صلاح مع ليفربول

وسجل "مو" 126 هدف وسجل 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.