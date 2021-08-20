تفاصيل حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي اليوم

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يحيى الفنان محمد رمضان مساء اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر أغسطس، أحدث حفلاته بمدينة جولف بورتو مارينا بمنطقة الساحل الشمالي، والذي يعود من خلالها بعد غياب عامين منذ 2019.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة من أغانية الشهيرة التي لاقت نجاحًا جماهريًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أشهرها نمبر وان، ومافيا، وعلاء الدين، وبمبم، فضلا عن أحدث أغنياته منها على الله وثابت وغيرها، ويحضر محمد رمضان خلال الحفل مفاجأة لجمهوره، يتكتم على تفاصيلها حاليا. والحفل من إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد

وجاء تذاكر حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي على نحو الأتي 2000 جنيه لفئة الـvip، بينما التذاكر الذهبية يبلغ سعرها 750، وأقل سعر تذكرة هي العادية بـ 200 جنيه.

محمد رمضان يثير الجدل بكليب أغنيته الجديدة «على الله»

أثار كليب أغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل اسم «على الله» الجدل بين جمهور محمد رمضان ومتربصيه، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، اذ ظهر خلال كليب أغنيته الجديدة «على الله» بسلاح أشار البعض بأنه سلاح ألي حقيقي ولكن خرج مخرج الكليب وقال بأنه مجرد ديكور لتصوير الكليب ليس إلا، الأمر الثاني الذي أثار الجدل حول رمضان هو ظهوره عاري بشكل ملفت خلال الكليب أكثر من 40 مرة، ما اعتبره البعض إساءة للملابس البدوية التي يرتديها اذ أن البدوي مثل أعلى للشيم والأخلاق النبيلة، ولكن الأمر الذي كان أكثر دهشة للجمهور هو تخلي رمضان عن الملابس الفاخرة والمجوهرات.

محمد رمضان يتألق بأغنيته الجديدة«على الله»

وطرح الفنان محمد رمضان، عصر الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات، اذ تصدرت الأغنية تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية،

كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.