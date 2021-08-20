موعد مباراة الإسماعيلي أمام وادي دجلة..والقنوات الناقلة

/646253/موعد-مباراة-الإسماعيلي-أمام-وادي-دجلةوالقنوات-الناقلة

يدخل فريق الدراويش اليوم مباراته أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعك مساء ضمن منافساتببكولو الدوري الممتاز.

القائمة ضمت كل من ..

حارس مرمى :محمد صبحى ،محمد مجدى ، عبد الرحمن صلاح

خط الدفاع :باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، حسين السيد ، محمد نصر ، مصطفى الزنارى ، محمد إيهاب .

خط الوسط :عماد حمدى ، محمد حسن ،عمر الوحش ،أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، محمد عادل ، مصطفى فارس ، بابل ، محمد بيومى ، محمد الضرف ، محمود دونجا ، محمد سليمان ، محمد عبد السميع ، محمد صادق ، زياد طارق .

خط الهجوم : شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، مروان شوقى ، شيلونجو.

لعب الإسماعيلى 19 مباراة أمام وادى دجلة قبل صدام الليلة، حيث فاز الدراويش فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر مثلها، وله 18 هدفًا وعليه 18 هدفًا، كلين شيت 6 مباريات.

الجير بالذكر أن انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاسماعيلى ودجلة بالتعادل السلبى بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة الإسماعيلى ووادى دجلة بمسابقة الدورى العام ومعه نادر قمر الدولة حكم فيديو.

ومن المقرر ان تقام مباراة الإسماعيلي ضد وادي دجلة عبر قنوات اون تايم سبورت في تمام الساعة السابعة مساء.