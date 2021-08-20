رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة لرخصة المركبة

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير بصورة يومية عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، حيث قد يتعرض العديد من قائدي المركبات في مصر يومياً إلي الوقوع في بعض الأخطاء المرورية. ويتم على أساسها تسجيل مخالفة مرورية على لوحة السيارة المعدنية، لذلك يجب الكشف أولاً بأول عن السجل المروري الخاص بكل مركبة، والذي يتضمن كافة تفاصيل مخالفات المرور المسجلة، ومواعيد وأماكن ارتكابها. وعليه فيتم استعلام عن مخالفات المرور رخصة المركبة برقم اللوحة في مصر، من خلال استخدام تطبيق وزارة الداخلية، أو رابط بوابة مصر الرقمية باتباع خطوات بسيطة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر منصة مصر الرقمية

وهي منصة إليكترونية تابعة للحكومة المصرية، تقدم العديد من الخدمات الحكومية والمرورية، والتي تتمثل في:

تظلم على مخالفات رخص مركبات.

سداد المخالفات.

تجديد رخصة السيارة.

بدل فاقد رخصة مركبة.

بدل تالف رخصة مركبة.

تحرير توثيق عقد بيع.

تحرير توكيل بيع.

توكيل إدارة.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.

التأكد من صحة بيانات سيارة.

سداد مخالفات سيارة لمالك آخر.

وجدير بالذكر أنه تقدم هذه المخالفات بصورة مجانية للمواطنين، والتي من ضمنها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، ويمكنك اتمامها من خلال إتباع الآتي:

دخول رابط موقع بوابة مصر الرقمية.

إختيار خانة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

تجهيز المعلومات المطلوبة: نوع الرخصة، رقم اللوحة.

نقر خيار ابدأ الخدمة.

كتابة البيانات المطلوب كتابتها.

ثم نقر “استعلام”.

تطبيق وزارة الداخلية المصرية Moiegy

يعد تطبيق وزارة الداخلية من أشهر التطبيقات الإليكترونية التي تقدم خدمات حكومية، والتي تتميز بتوفير عدداً وفيراً من الخدمات الحكومية العامة والهامة، والتي تتمثل في:

خدمة الأدلة الجنائية والفيش الجنائي.

الاحوال المدنية بكافة فروعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.

المفقودين والمطلوبين امنياً.

الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

ارسال الشكاوي والاستفسارات.

وللاستعلام عن المخالفات المرورية يمكنك تحميل تطبيق وزارة الداخلية لاجهزة الاندرويد، أو تحميل التطبيق للايفون، ثم إتباع الخطوات التالية: