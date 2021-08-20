ارتفاع ضحايا عقار دمنهور المنهار لـ5 بعد استخراج جثة سيدة من تحت الأنقاض

ارتفع، منذ قليل، اليوم الجمعة، عدد ضحايا انهيار العقار المكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة، إلى 5 أشخاص بعد قيام قوات الحماية المدنية بانتشال جثة سيدة من تحت ركام المنزل المنهار، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض ورفع آثار الحادث.

وكان قد وجه على الفور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وإدارة الأزمات والطوارئ والتضامن الاجتماعى، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتحرك لموقع العقار المنهار، وتم على الفور إخلاء 3 عقارات مجاورة له، وفصل الغاز وكافة المرافق، وفرض كردون أمنى حول العقار لحماية المواطنين، وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الأنقاض.

وانتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وكافة الأجهزة المعنية لموقع العقار المنهار، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية وإعداد تقرير عاجل عن أسباب انهيار العقار، وفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، ورفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار وفق الطرق الفنية، والبحث عن ناجين أو ضحايا.