محافظ أسوان: الموظف الممتنع عن تلقى لقاح كورونا فى حكم المنقطع عن العمل

جدة - نرمين السيد - وأفاد المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، بأن هذا الإجراء جاء تطبيقاً للآليات التى تمت مناقشتها أثناء الاجتماع الذى عقد أمس الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس للمحافظين مع محمود شعراوى وزير التنمية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات الهادفة، لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا، والعمل على نشر الوعى المجتمعى للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين.

وأضاف عطية، أنه فى حال غياب أو امتناع أى موظف أو عامل عن تلقى اللقاح فى اليوم المحدد داخل مقر عمله سيتم منعه من الدخول واعتباره منقطعاً عن العمل، مع تحمله قيمة جرعة التطعيم.

يذكر أن محافظ أسوان وجه بانتشار الفرق المتحركة داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية، فضلاً عن الحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية وهو الذى يتوازى مع فتح 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز، وأيضاً 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات.