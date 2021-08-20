الهجرة تهنئ المصرى الأول على الثانوية الدولية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالطالب المصرى جورج موسى، الطالب بمدرسة جيمس ولينجتون انترناشيونال فى دولة الإمارات، لتهنئته على حصوله على المركز الأول فى نتائج اختبارات الثانوية الدولية (IGCSE) على مستوى دولة الإمارات.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال الاتصال، عن فخرها بما حققه من نجاح مهم، وعن سعادتها بالتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات لرفعة شأن وطنهم الأم مصر، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقية بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معانى الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

كما عبر الطالب جورج موسى عن فرحته باتصال وزيرة الهجرة وقال:"أنا فخور بمصريتى وبوطنى الذى أحرص طيلة الوقت أن أكون على تواصل معه"، وأكد إهدائه هذا النجاح إلى بلده مصر، موضحا أنه سيكمل طريقه ويلتحق بالبكالوريا الدولية ليحقق حلمه الأكبر فى أن يلتحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العالمية فى بوسطن الأمريكية بتخصص هندسة الطيران.

يشار إلى أن الطالب جورج موسى انتقل للعيش فى دولة الإمارات منذ عامين، والتحق بواحدة بإحدى المدارس الدولية فى دبى، وقد درس مواد اللغة الإنجليزية وآدابها والرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء كعلوم ثلاثية وتكنولوجيا الاتصالات المعلومات واللغة العربية، كما درس مادتى إدارة الأعمال والإعلام للحصول على دبلوم مجلس تعليم الأعمال والتكنولوجيا.